Ученые выяснили, как продлить жизнь пациентам с раком поджелудочной

Препарат дараксанросиб, о клинических испытаниях которого сообщили ученые в США, способен продлить жизнь более 90% пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. Об этом сообщил на пленарной сессии саммита разработчиков лекарственных препаратов "Сириус.Биотех 2026" директор Научного центра трансляционной медицины, председатель ученого совета Научно-технологического университета "Сириус" Роман Иванов, говоря о событиях года в мировой биофармацевтике.

Как отметил ученый, рак поджелудочной железы по-прежнему остается одной из самых агрессивных и не поддающихся всем существующим методам терапии онкологических заболеваний. Однако, в начале мая журнал The New England Journal of Medicine опубликовал статью, которая описывает результаты клинического исследования мультиселективного ингибитора дараксанросиба, открывающего новые перспективы в лечении этого вида онкологического заболевания.

"До недавнего времени, к сожалению, ни один из лекарственных препаратов не позволял сколько-нибудь значимо продлить жизнь больным с метастатическим раком поджелудочной железы, - сказал Иванов. - KRAS-ингибиторы уже появлялись, но они были исключительно для определенных мутаций, и эти мутации составляют при раке поджелудочной железы лишь несколько процентов. Этот препарат (дараксанросиб - прим. ТАСС) позволит продлить жизнь более чем 90% больных с метастатическим раком поджелудочной железы".

Новый препарат одновременно может блокировать сразу несколько мутантных форм киназы, отметил Иванов.

"И этот препарат впервые показал очень значимое, фактически в два с лишним раза, увеличение общей выживаемости больных с метастатическим раком поджелудочной железы. Для этого вида онкологического заболевания это действительно огромный прорыв, сравнимый с тем, что когда-то было при появлении анти-HER2 препаратов для рака молочной железы", - подчеркнул ученый.

Саммит разработчиков лекарственных препаратов "Сириус.Биотех 2026" проходит в Научно-технологическом университете "Сириус" 20-22 мая. Участники саммита, среди которых разработчики и производители лекарственных препаратов, обсуждают актуальные исследования в этой сфере и ситуацию в отрасли.