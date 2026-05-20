Найден способ снизить риск развития рака, связанного с нитратами

Канадские медики и математики выяснили, что молекулы витамина C принимают активное участие в нейтрализации потенциально канцерогенных молекул, которые формируются в организме человека в результате накопления нитратов. Это объясняет то, почему в прошлом медики не пришли к однозначному ответу о степени опасности этих соединений, сообщила пресс-служба Университета Ватерлоо.

"Возможная связь между повышенным риском развития опухолей и нитратами изучается научным сообществом еще с 90 годов, что привело к появлению массы противоречивых исследований. Проведенные нами расчеты показывают, что расхождения между результатами этих наблюдений и опытов были связаны с наличием разных количеств витамина С в диете участников данных экспериментов", - пояснил научный сотрудник Университета Ватерлоо (Канада) Гордон Макникол, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют исследователи, нитраты и нитриты широко используются в сельском хозяйстве в качестве удобрений, ускоряющих рост растений, а также при этом они применяются при производстве мясной продукции и для промышленных и медицинских целей. При попадании в пищеварительный тракт они часто превращаются в нитрозамины, токсичные и канцерогенные соединения, что привело к введению ограничений на содержание нитратов и нитритов в пище.

Канадские медики и математики заинтересовались тем, как именно протекают реакции с участием нитратов и нитритов в пищеварительной системе человека. Для получения ответа на этот вопрос ученые создали детальную компьютерную модель, которая включает в себя слюнные железы, желудок, кишечник и плазму крови, и просчитали при ее помощи то, как протекает круговорот этих соединений азота в организме человека.

Проведенные исследователями расчеты показали, что скорость образования нитрозаминов очень сильно зависит не только от концентрации нитратов в пище, но и того, как много молекул витамина C в ней присутствует. Как отмечают ученые, присутствие даже относительно низких концентраций этого витамина в пище резко снижает скорость накопления данных канцерогенных соединений азота в организме, что существенным образом уменьшает риск развития рака.

Такой риск снижается еще сильнее, если человек принимает пищевые добавки с витамином C одновременно с пищей, богатой нитратами, к которой относятся не только овощи и фрукты, но и различные колбасные изделия. Это объясняет то, почему некоторые исследования в прошлом указывали на высокий риск развития рака при накоплении нитратов в организме, тогда как другие исследования не подтверждали этого, подытожили ученые.