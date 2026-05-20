Назван объем тренировок для максимальной защиты сердца

Для существенного снижения риска развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний взрослым может требоваться значительно больше физической активности, чем рекомендуют современные нормы. К такому выводу пришли ученые из Политехнического университета Макао. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Авторы проанализировали данные 17 тысяч человек из британского проекта UK Biobank. Средний возраст участников составил 57 лет. Добровольцы в течение недели носили специальные браслеты, фиксировавшие уровень физической активности, а также проходили тесты на выносливость и оценку максимального потребления кислорода — показателя, отражающего работу сердца, легких и мышц.

За почти восемь лет наблюдений у участников зарегистрировали более 1200 сердечно-сосудистых событий, включая инфаркты, инсульты, сердечную недостаточность и аритмии. Анализ показал, что нынешняя рекомендация — не менее 150 минут умеренной или интенсивной активности в неделю — действительно снижает риск развития болезней сердца, но лишь примерно на 8–9 процентов.

При этом для выраженного защитного эффекта, то есть снижения риска более чем на 30 процентов, требовалось уже от 560 до 610 минут физической активности в неделю. Речь идет о быстрой ходьбе, беге, езде на велосипеде и других нагрузках средней или высокой интенсивности. Такой уровень активности смогли поддерживать только 12 процентов участников исследования.

Особенно сложной задача оказалась для людей с низкой физической подготовкой. Чтобы получить такую же пользу для сердца, им приходилось тренироваться дольше, чем более выносливым людям. По мнению исследователей, в будущем рекомендации по физической активности могут стать более персонализированными и учитывать уровень физической формы человека, а не использовать единый стандарт для всех.

