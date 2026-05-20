Начат проект по подключению протеза к нервной системе

Научный коллектив из трех московских вузов и индустриального партнера приступил к реализации проекта современного протезирования, при котором протез будет активно взаимодействовать с нервной системой. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

"Сеченовский университет вошел в число участников междисциплинарного проекта по созданию технологий для протезирования конечностей с прямым подключением к нервной системе. Работа ведется в рамках конкурса Российского научного фонда, поддержанного Газпромбанком, и объединяет четыре научных коллектива, каждый из которых отвечает за отдельный технологический компонент будущей системы. Помимо Сеченовского университета, в проекте участвуют Национальный исследовательский университет МИЭТ, Московский физико-технический институт и компания "Моторика Орто", - отметили в пресс-службе.

Проект направлен на создание комплексной экосистемы экзопротезирования - от интерфейса взаимодействия с нервной системой до источников питания и систем управления. Он рассчитан на три года, за это время участники должны пройти путь от лабораторных образцов до опытного прототипа, готового к дальнейшим испытаниям и потенциальному внедрению.

Сеченовский университет отвечает за разработку тонкопленочных эластичных электродных матриц - ключевого элемента, обеспечивающего связь между нервной системой человека и протезом. Эти структуры имплантируются на периферические нервы и позволяют регистрировать и передавать электрическую активность.

Сигналы напрямую с нервов

"Наша задача в проекте - разработка гибких электродов, которые взаимодействуют с периферическими нервами и позволяют передавать сигналы для управления протезом. По сути, это интерфейс, который соединяет нервную систему человека и электронную часть устройства. Такие электроды должны имплантироваться на периферические нервы в область культи и работать непосредственно с нервными импульсами", - рассказал ведущий научный сотрудник Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Александр Марков.

Разрабатываемые электроды представляют собой гибкие многоканальные структуры, способные оборачиваться вокруг нервных волокон. Такая архитектура позволяет точнее считывать сигналы и дифференцировать их - например, для управления отдельными пальцами протеза.

"Ключевая особенность - это многоканальность: мы работаем не с одним сигналом, как в существующих протезах, а сразу со множеством. Это позволяет разделять сигналы от разных нервных ветвей и управлять движениями более точно. В перспективе это дает возможность, в частности, раздельно управлять пальцами протеза и повысит точность движений", - отметил Марков.

В отличие от многих существующих решений, где управление часто требует переобучения и опоры на непривычные мышечные сигналы, использование сигналов, снятых напрямую с периферических нервов, может сделать взаимодействие с протезом более естественным для пациента. На текущем этапе ключевой задачей остается создание надежного и воспроизводимого интерфейса между нервной системой и устройством, который можно будет масштабировать и адаптировать для различных клинических задач.