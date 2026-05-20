В России создали нейроконсультанта для управления здоровьем

Компания "Национальный центр генетических исследований" (MyGenetics), резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", разработала сервис на основе ИИ для управления здоровьем. В основе разработки - интеграция результатов генетического анализа пользователя и алгоритмов искусственного интеллекта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Разработка направлена на решение одной из проблем медицинской отрасли - большого количества данных о здоровье, которыми пациент не может пользоваться практически.

"Пользователи получали либо объемные электронные отчеты, либо короткие неинформативные справки, которые было сложно интегрировать в повседневную рутину для профилактики заболеваний. Для решения этой проблемы компания MyGenetics разработала персонализированного нейроконсультанта. На первом этапе алгоритмы успешно прошли апробацию в формате мессенджеров, что подтвердило растущий спрос рынка на интерактивное сопровождение по здоровью на основе генетики", - рассказали в компании.

Сейчас технология переходит на уровень полноценного мобильного приложения - системы управления здоровьем через доступный интерфейс мобильного устройства. Релиз продукта для широкой аудитории запланирован в перспективе ближайших трех месяцев.

Сервис основан на оцифрованном генетическом паспорте пользователя и актуальном состоянии организма, которое система анализирует на основе регулярного анкетирования с возможностью загрузки лабораторных исследований, с возможностью дальнейшей подгрузки данных по API о физической активности с носимых устройств. Для исключения "галлюцинаций" нейросети и неточных советов алгоритм обращается к закрытой базе клинических рекомендаций и протоколов, выверенной практикующими врачами с компетенциями в превентивной медицине.