Создано эффективное средство для защиты зубов от кариеса

Зубные пасты с наногидроксиапатитом и эфирными маслами могут эффективно защищать эмаль и подавлять бактерии, вызывающие кариес. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована Frontiers in Oral Health (FOH).

Ученые протестировали экспериментальные пасты с наногидроксиапатитом — веществом, которое способно восстанавливать минералы в эмали, — а также с кокосовым, коричным и маслом чайного дерева. Испытания проводились на образцах человеческих зубов и бактериях Streptococcus mutans, связанных с развитием кариеса.

Наиболее сильный антибактериальный эффект показала паста с коричным маслом: она почти полностью подавляла рост бактерий. При этом составы с кокосовым маслом лучше других восстанавливали твердость эмали после искусственного повреждения.

Кроме того, пасты помогали поддерживать более благоприятный уровень кислотности в полости рта, что дополнительно снижает риск разрушения зубов. По словам исследователей, сочетание наногидроксиапатита и эфирных масел может стать перспективной альтернативой традиционным средствам профилактики кариеса.

Ранее ученые выяснили, что лимонный сок и кока-кола повреждают зубную эмаль.