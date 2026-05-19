Разработанный в Google ИИ создал новую терапию острого лейкоза

Специалисты из компании Google DeepMind разработали новую систему ИИ, которая дает ученым возможность быстрее формулировать гипотезы, проверять их в ходе экспериментов и анализировать результаты. Она помогла биологам подобрать и проверить в опытах на клетках перспективную терапию острого лейкоза, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications.

"Главным двигателем научного прогресса выступает процесс, в рамках которого ученые выдвигают новые гипотезы и подвергают их строгим экспериментальным проверкам. Для ускорения этого процесса мы создали мультиагентную систему ИИ, которая помогает ученым получать новые знания. Она уже помогла молекулярным биологам обнаружить несколько кандидатов на роль новой терапии острого миелоидного лейкоза", - говорится в исследовании.

Группа ученых под руководством научного сотрудника DeepMind Юрая Готтвайса разработала ИИ-платформу, которая позволяет ускорять ведение всех типов исследований в тех областях науки, где необходимо быстро выдвигать гипотезы, отбирать наиболее перспективные из них и проверять на практике. Это особенно актуально для биомедицинских исследований, в которых на проверку идей может уходить огромное количество времени и ресурсов.

Эта платформа включает в себя несколько нейросетей, каждая из которых исполняет одну из типичных ролей научных сотрудников. В частности, они анализируют научную литературу, генерируют гипотезы, оценивают их перспективность и возможные связи с другими областями науки, а также дополняют эти идеи и проводят ревизию работы других агентов. Ученый в этом случае играет роль руководителя этой виртуальной лаборатории, который корректирует и направляет творческие поиски виртуальных лаборантов.

Работу платформы ученые проверили на наборе из трех задач из области молекулярной биологии. Нейросети должны были подобрать новые варианты использования уже существующих лекарств, открыть новые "мишени" в различных белках для лечения фиброза легких и связанных с ним болезней, а также раскрыть механизмы развития стойкости к действию антибиотиков у патогенных микробов.

Во всех трех случаях, как отмечают ученые, разработанная ими система ИИ смогла выдвинуть интересные гипотезы, часть из которых была подтверждена на практике. Так, предложенные нейросетями комбинации противораковых препаратов подавили рост культур клеток сразу нескольких форм острого миелоидного лейкоза, одной из форм рака крови. Это подчеркивает большой практический потенциал подобных ИИ-помощников для ученых, подытожили ученые.

О научных нейросетях

Научная команда DeepMind уже более 10 лет лидирует в разработке систем искусственного интеллекта. Так, им удалось создать первую систему ИИ, победившую человека в настольной игре го, а следующие ее версии освоили шахматы и компьютерные игры. Также недавно специалисты из Google создали сразу несколько научных ИИ, способных доказывать теоремы, улучшать работу детекторов гравитационных волн и определять структуру белков. За это сотрудники DeepMind получили в 2024 году Нобелевскую премию по химии.