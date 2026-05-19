Найдена причина развития редкого заболевания мозга

Ученые Копенгагенского университета обнаружили возможную причину стремительного развития множественной системной атрофии — редкого и смертельно опасного заболевания мозга, напоминающего болезнь Паркинсона. Оказалось, что при этой болезни иммунные клетки мозга истощаются и перестают выполнять свою защитную функцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Множественная системная атрофия поражает нервную систему, нарушая координацию движений, равновесие, работу мочевого пузыря и артериальное давление. Болезнь обычно развивается в возрасте 55-60 лет и прогрессирует значительно быстрее, чем болезнь Паркинсона, при этом эффективного лечения пока не существует.

Для исследования специалисты использовали метод секвенирования РНК отдельных клеток. Он позволил изучить активность тысяч генов в более чем 117 тысячах клеток мозга, полученных из посмертных образцов пациентов с множественной системной атрофией, болезнью Паркинсона и людей без неврологических нарушений.

Главное внимание исследователи уделили микроглии — иммунным клеткам мозга, которые выполняют роль своеобразных «мусорщиков». В норме они очищают нервную ткань от поврежденных клеток и токсичных белковых скоплений. Однако анализ показал, что у пациентов с множественной системной атрофией микроглия работает необычно слабо.

«Мы ожидали увидеть крайне активную иммунную систему, поскольку заболевание очень агрессивно. Но обнаружили противоположное — иммунные клетки выглядели истощенными и почти не реагировали», — объяснил профессор Константин Ходосевич.

Ученые предполагают, что на ранних стадиях болезни иммунная система может быть чрезмерно активной, а затем буквально «перегорает». В результате мозг теряет способность эффективно избавляться от опасных белков, что ускоряет разрушение нервной ткани.

Авторы подчеркивают, что работа пока не указывает на способы лечения, однако утверждает новое перспективное направление исследований.