Ученые выяснили, как сделать раковые клетки уязвимыми для иммунотерапии

Молекулярные биологи и медики из США и Китая выяснили, что многие формы агрессивного рака груди и некоторых вариаций других опухолей можно сделать более уязвимыми для иммунотерапии при помощи монтелукаста, популярного лекарства от астмы. Об этом сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета (NWU).

"Так как монтелукаст уже одобрен для применения при лечении астмы, мы сможем очень быстро и безопасно проверить то, улучшает ли он действие иммунотерапии в рамках клинических испытаний с участием онкопациентов. Это особенно важно для лечения агрессивных форм опухолей, таких как трижды негативный рак груди, для борьбы с которыми пока не так много опций", - заявил профессор NWU Чжан Бинь, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении того, как порождаемые опухолями воспаления способствуют образованию особой среды, в которой накапливаются иммунные клетки-нейтрофилы, которые блокируют работу других компонентов иммунитета, а не пытаются бороться с раковыми клетками. Их появление внутри новообразования существенно ограничивает эффективность иммунотерапии.

Американские и китайские молекулярные биологи обратили внимание на то, что процесс накопления этих клеток внутри опухоли сопровождается активацией цепочек генов, связанных с рецептором CysLTR1, играющим важную роль в развитии астмы и других хронических воспалительных заболеваний. Это натолкнуло медиков на мысль, что существующие лекарства от астмы, воздействующие на этот рецептор, сделают опухоль уязвимой для терапии.

Руководствуясь этой идеей, исследователи ввели культуры клеток трижды негативного рака груди в организм нескольких подопытных мышей, дождались образования новых опухолей и изучили то, как на эти новообразования воздействовал монтелукаст, одно из лекарств от астмы, которое подавляет работу рецептора CysLTR1. Эти опыты показали, что прием данного вещества предотвратил накопление патогенных форм нейтрофилов, а также заставил иммунитет более активно противодействовать росту новобразований.

В результате этого иммунотерапия на базе блокаторов иммунных контрольных точек значительно более эффективно воздействовала на опухоль, что продлило жизнь грызунам на несколько недель и позволило спасти жизни значительной части из них. В перспективе, это позволит использовать монтелукаст для повышения эффективности иммунотерапии при борьбе сразу с несколькими формами опухолей, способствующими накоплению нейтрофилов, подытожили исследователи.