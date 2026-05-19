В России разработали микрокатетер для помощи при остром инсульте

Микрокатетер для помощи пациентам при остром ишемическом инсульте разработали в группе компании "Ангиолайн" в новосибирском наукограде Кольцово. Об этом сообщил журналистам учредитель фирмы Алексей Французов.

Ранее в компании разработали тромбоэкстрактор - устройство для механического удаления тромбов из кровеносных сосудов. По словам Французова, он необходим при остром инсульте, когда тромб попадает в нос и его нужно быстро убрать, чтобы в течение нескольких часов купировать острую фазу состояния. Для того, чтобы минимизировать повреждение сосудов при этой процедуре разработчики создали специальный микрокатетер.

"У него очень гибкая крайняя часть, которая делается из специальной полиуретановой трубки. До сих пор пользовались иностранными аналогами", - сказал он при посещении предприятия полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

Французов уточнил, что разработка устройства уже завершена, и сейчас происходит сбор необходимых документов для регистрации медизделия.

Группа компаний "Ангиолайн" - ведущий российский разработчик и производитель медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии и лечения ишемических болезней сердца. Производитель обеспечивает 30% отечественного рынка стентов, поставляет свою продукцию в медучреждения в 62 регионах России.