В РФ создали новый метод диагностики болезней матки по анализу крови

Специалисты Сеченовского университета с коллегами из Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва и Института физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна РАН научились диагностировать болезни эндометрия (внутреннего слизистого слоя матки) путем анализа крови с помощью малоинвазивного метода - рамановской спектроскопии. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

"Российские ученые предложили альтернативу УЗИ и гистероскопии для обнаружения распространенных заболеваний матки - малоинвазивный анализ крови на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS). Метод позволяет с высокой точностью диагностировать полипы, гиперплазию и рак эндометрия на ранней стадии", - отметили в пресс-службе.

Рак эндометрия занимает третье место среди онкологических заболеваний у женщин в России и он встречается все чаще. А полипы и гиперплазия эндометрия могут приводить к анемии, бесплодию и перерождаться в злокачественные опухоли.

Заболевания эндометрия обычно диагностируют с помощью УЗИ, гистероскопии и, при подозрении на рак, биопсии тканей. Но эти методы инвазивны, связаны с рисками осложнений - кровотечений, инфицирования, образования спаек - и не всегда достаточно информативны.

Авторы исследования впервые применили для выявления гинекологических заболеваний метод поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS).

"Это один из самых точных молекулярных методов диагностики - с помощью спектроскопии можно определить состав практически любого вещества, будь оно твердое, жидкое или газообразное. Технология основана на том, что каждая молекула уникально рассеивает свет, создавая уникальный спектральный "отпечаток" того или иного вещества. Этот эффект используют во многих областях науки, в том числе в медицине, но в диагностике патологических состояний эндометрия его применили впервые", - рассказал и.о. завкафедрой лазерных и биотехнических систем Самарского университета Дмитрий Артемьев.

Ученые проанализировали плазму крови пациенток и выявили изменения, которые характерны именно для полипов, гиперплазии и аденокарциномы эндометрия: у женщин с этими заболеваниями содержание определенных аминокислот в разы превышает норму. Причем это специфические маркеры именно для патологии матки - например, для полипов кишечника картина уже будет иной.

Как это работает

Для анализа достаточно взять 4 мл (маленькую пробирку) крови из вены. Образец центрифугируют для получения плазмы, затем плазму наносят на специальную подложку с наночастицами серебра, которые усиливают сигнал в миллионы раз. После высушивания при комнатной температуре образец облучают лазером с длиной волны 785 нанометров. Детектор регистрирует неупруго рассеянный свет, а специальное программное обеспечение выделяет пиковые значения, соответствующие определенным молекулам. Пики на спектрограмме "говорят" ученым о том или ином заболевании.

Для интерпретации результатов используются методы многомерной статистики - метод проекций на латентные структуры и дискриминантный анализ. Благодаря этому диагностика не зависит от субъективного восприятия врача.

Метод апробировали в Сеченовском центре материнства и детства с участием 120 пациенток с подтвержденными диагнозами. SERS-анализ показал более высокую точность по сравнению с УЗИ и гистероскопией. Кроме того, у метода оказались высокая чувствительность и специфичность, то есть способность не только выявить положительный результат, когда у пациентки точно есть заболевание, но и не давать ложных положительных результатов здоровым пациенткам.

Достоинства нового метода

По данным авторов, эффективность нового метода при диагностике различных патологий эндометрия такова: полипы: точность - 93,1% (УЗИ - 75,4%, гистероскопия - 83,6%), специфичность - 100%, чувствительность - 87,1%. Гиперплазия эндометрия без атипии: точность - 88,3% (УЗИ - 75%, гистероскопия - 83,3%), чувствительность- 93,3%, специфичность - 83,3%. Аденокарцинома эндометрия (рак): точность - 93,9% (УЗИ - 81%), специфичность - 100%, чувствительность - 86,2%.

Оборудование для рамановской спектроскопии компактно и доступно, само исследование занимает несколько минут. Это делает метод пригодным для широкого скрининга, особенно у женщин из групп риска, например, с аномальными маточными кровотечениями, ожирением, синдромом поликистозных яичников, с онкологическим заболеванием в анамнезе. По данным исследователей, SERS-анализ способен снизить количество необоснованных инвазивных процедур примерно на 40% и сократить время диагностики с 14 до 3 дней.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии".