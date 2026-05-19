Стал известен продукт, который способен снижать давление

Острый перец и продукты на его основе могут немного снижать артериальное давление и замедлять сердечный ритм. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F).

Ученые проанализировали результаты 14 клинических исследований, посвященных влиянию капсаициноидов — веществ, придающих перцу остроту. В экспериментах участники употребляли порошок красного перца, перцовый сок, ферментированную пасту кочуджан и специальные добавки с экстрактами перца.

В целом выраженного влияния на артериальное давление исследователи не обнаружили. Однако в работах продолжительностью более 12 недель наблюдалось небольшое снижение диастолического давления — примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, у участников в среднем снижалась частота сердечных сокращений — примерно на полтора удара в минуту. Авторы работы отмечают, что эффект оказался статистически значимым, но пока недостаточно выраженным, чтобы говорить о серьезной клинической пользе. Тем не менее результаты указывают на потенциальное влияние острого перца на работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее стало известно, что регулярные физические тренировки заметно снижают артериальное давление.