В России нашли способ лечения инфекций стафилококка в ранах

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН разработали и запатентовали антибактериальную композицию на основе эндолизина для лечения раневых инфекций, вызванных бактериями стафилококка. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечают авторы разработки, массовое и неконтролируемое применение антибактериальных препаратов в медицине и сельском хозяйстве привело к распространению бактериальных штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, в том числе стафилококков. В связи с этим актуальна разработка принципиально новых антибактериальных средств, способных эффективно бороться с устойчивыми бактериями и лечить инфицированные раны. В основе изобретения ученых эндолизин - фермент, который вирусы бактериофаги вырабатывают для разрушения клеточной стенки бактерий и высвобождения новых вирусных частиц.

"Результат заявляемого изобретения заключается в создании композиции на основе рекомбинантного эндолизина, обладающей повышенной антибактериальной активностью относительно бактерий рода Staphylococcus со множественной лекарственной устойчивостью", - говорится в документе.

В отличие от ранее известных композиций, отмечают авторы патента, новая формула эффективна против одного из штаммов стафилококка и способна разрушать бактериальные биопленки, сформированные устойчивыми штаммами вируса. Эффективность против биопленок является преимуществом перед классическими антибиотиками, которые в таких случаях часто бессильны. В состав антибактериальной композиции также вошло соединение пропандиол, увлажняющее кожу и помогающее активному веществу лучше раствориться и проникнуть в рану. Кроме этого, ученые добавили в композицию хлорид цинка для снятия воспаления и ускорения заживления, а также буферный раствор для поддержания оптимального уровня кислотности, чтобы остальные компоненты действовали эффективно и не теряли свои свойства.

Разработчики испытывали композицию на основе рекомбинантного эндолизина испытывали на самках мышей с гнойными ранами, инфицированными бактериями двух штаммов стафилококка. Результаты показали, что чем выше концентрация эндолизина в композиции, тем сильнее она борется с бактериями. Кроме того, у мышей, получавших лечение, падение веса прекращалось уже через сутки после начала терапии, а затем масса тела восстанавливалась. В группе мышей без лечения снижение веса продолжалось шесть суток.