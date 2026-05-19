Главу ВОЗ обеспокоили масштабы и скорость распространения эпидемии Эболы

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы.

"Я крайне обеспокоен скоростью и масштабом распространения этой эпидемии", - заявил он в ходе заседания 79-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

По словам главы ВОЗ, он первый раз в истории объявил чрезвычайную ситуацию в связи с распространением заболевания до экстренного заседания экспертов организации. Речь идет о вспышках Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 500 случаев заражений под подозрением и 131 случай смерти, добавил Тедрос Адханом Гебрейесус.