Выяснилось, что если будущая мама дышала свинцом, это может повлиять на умственные способности её ребёнка спустя даже шесть десятилетий. Учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения провели необычный эксперимент, используя молочные зубы как «капсулу времени», сообщил Залим Кудаев, основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день».

В 1958—1972 годах (в пик загрязнения свинцом в США) часть американских родителей передали молочные зубы своих детей для исследований. Спустя 60 лет специалисты нашли этих людей и попросили пройти тесты на память и мышление на компьютерах. Уровень свинца в зубах помог понять, насколько человек был подвержен токсичному воздействию ещё до рождения и в раннем детстве. Всего в исследовании участвовал 715 человек. Средняя концентрация свинца в их зубах составила 1,34 части на миллион.

Особенно тревожные результаты оказались у женщин. Каждая единица концентрации соответствовала ухудшению результатов на 0,16 стандартного отклонения. Если говорить проще: мозг таких людей работал так, будто он был на три года старше их настоящего возраста. Это небольшая, но заметная разница.

"Стандартное отклонение показывает, насколько далеко от среднего показателя могут быть результаты. Когда учёные говорят «снижение на 0,16 стандартного отклонения», они имеют в виду, что результат теста стал хуже на небольшую, но заметную величину. Это не значит, что человек сразу стал «глупее» — речь идёт о статистически значимом сдвиге в результатах группы людей"

Кудаев добавляет: свинец — не только проблема прошлого. Он до сих пор встречается в красках, бензине и промышленности во многих странах.

