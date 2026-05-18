В РФ повысили точность ранней диагностики воспалительных заболеваний

Исследователи из России разработали подход, позволяющий при помощи ИИ прогнозировать то, как прием тех или иных лекарств или биодобавок повлияет на склонность иммунных клеток-макрофагов к провоцированию воспалений. Это повысит точность ранней диагностики воспалительных заболеваний и улучшит их лечение, сообщила ТАСС пресс-служба Центрального университета.

"Мы разработали новый метод диагностики состояния клеток, играющих ключевую роль в координации работы иммунной системы. Наше изобретение может повысить эффективность лечения для более двух миллионов человек в год в России. Прежде всего, речь о пациентах пульмонологических отделений с воспалительными заболеваниями легких и с аутоиммунными заболеваниями", - пояснила профессор Центрального университета (Москва) Елена Кудряшова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают разработчики, воспалительные заболевания сейчас диагностируются путем анализа их симптомов и при помощи биохимических тестов, цитологических и гистологических исследований и рентгенографических методов. Все эти подходы не позволяют заранее оценивать риски развития осложнений, которые могут возникнуть при приеме лекарств от других болезней, которые будут особым образом воздействовать на клетки иммунной системы.

Для решения этой проблемы российские ученые создали специальную платформу, которая позволяет получить подобные сведения, используя культуры пациентских макрофагов - клеток врожденного иммунитета, играющих важную роль в борьбе с инфекциями и опухолями и координации работы всей иммунной системы. Для изучения их реакции на различные лекарства исследователи создали набор из флуоресцентных меток, которые могут присоединяться к макрофагам и позволяют отслеживать перемены в их поведении.

Используя этот набор меток, профессор Кудряшова и ее коллеги проследили за взаимодействиями макрофагов, извлеченных из тканей легких ста пациентов с астмой, пневмонией и бронхитом, и различными препаратами, в том числе с антибиотиками и противовоспалительными средствами. Полученные данные исследователи использовали для обучения созданной ими системы ИИ, способной прогнозировать с очень высоким уровнем точности то, как прием этих средств повлияет на развитие болезни и ее лечение.