Профессиональное выгорание научились определять по движению глаз

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратный комплекс, который по движению глаз способен определять утомление и профессиональное выгорание. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник НИЦ человекознания им. Б. Г. Ананьева СПбГУ Ирина Шошина.

"Аппарат позволяет, в отличие от имеющихся методов, не детектировать сам момент наступления утомления, а оценивать степень выраженности утомления и прогнозировать, когда наступит предел, чтобы этого не допустить. Например, для операторов, работающих на опасных производствах, важно вовремя дать отдохнуть. С помощью разработанного метода мы можем определить состояние, когда человек еще может работать, и когда ему нужно дать отдохнуть", - рассказала она.

По словам специалиста, созданное устройство позволяет диагностировать два основных параметра: контрастную чувствительность зрительной системы - способность различать объекты, которые мало отличаются по яркости или цвету от своего фона, и микротремор глаз - непроизвольные движения, обеспечивающие детальный анализ изображения в момент фиксации. Ранее фиксация микротремора глаз была трудной задачей для дистанционного, неинвазивного анализа движений столь высокой частоты и небольшой амплитуды.

Устройство ученых СПбГУ способно фиксировать эти микродвижения в режиме сверхзамедленной видеосъемки с разрешающей способностью 960 кадров в секунду. Аппарат представляет собой камеру-регистратор, лобно-подбородную подставку с осветителем и компьютер с программным обеспечением. Камера обеспечивает захват и запись видео, программное обеспечение анализирует съемку для расчета параметров окулярного микротремора. В будущем ученые планируют уменьшить устройство, например, до формата очков, чтобы было удобней проводить мониторинг состояния работников на предприятиях.

Как рассказала Шошина, кроме того, устройство при помощи специальной шкалы градации норм и отклонений движения глаз позволит выявлять не только профессиональное выгорание, но и психические расстройства - шизотипическое расстройство, шизоаффективное расстройство и параноидную шизофрению.