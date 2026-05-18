Найден способ снизить риск смерти от рака

Препараты класса GLP-1, которые используются для лечения ожирения и диабета, могут снижать риск смерти и повторного развития рака груди. К такому выводу пришли ученые из Университета Содружества Вирджинии. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали электронные медицинские карты более 840 тысяч пациенток с раком молочной железы, диагностированным в период с 2006 по 2023 год. Особое внимание уделялось женщинам с ожирением или диабетом второго типа, которые принимали препараты GLP-1.

Оказалось, что использование таких лекарств было связано с более низким риском смерти в течение 10 лет наблюдения. Кроме того, у пациенток, принимавших препараты для похудения или контроля диабета, реже происходил рецидив рака после лечения.

Авторы работы подчеркивают, что пока речь идет только о выявленной связи, а не о доказанном лечебном эффекте. Ученые планируют провести клинические испытания, чтобы выяснить, связано ли влияние препаратов с потерей веса, улучшением работы сердца или другими биологическими механизмами.