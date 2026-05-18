Первое оральное лекарство от апноэ стало ближе к выходу на рынок

Ученые из США подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата AD109, экспериментального лекарства от апноэ, в рамках третьей фазы клинических испытаний, в которых приняло участие шесть сотен добровольцев из разных регионов США и Канады. Лекарство полностью подавило апноэ у 18% пациентов и улучшило состояние более 40% из них, сообщила пресс-служба Американского общества торакальной медицины (ATS).

"Для многих других хронических болезней, таких как астма, диабет или гипертония, сложно себе представить, что большинство их носителей остается без лечения, что пока остается фактом для апноэ. Мы показали, что таблетки, которые воздействуют на нейромышечные причины развития этой болезни, способны помочь широкому кругу пациентов", - заявил профессор Питтсбургского университета (США) Патрик Стролло, чьи слова приводит пресс-служба ATS.

Профессор Стролло уже много лет разрабатывает оральную терапию от апноэ, которая представляет собой комбинацию из ароксибутинина и атомоксетина, двух хорошо изученных и уже одобренных мировым медицинским сообществом препаратов. Как показали проведенные ранее доклинические испытания, их сочетание повышает тонус мышц во время сна, что предотвращает их расслабление и обструкцию верхних дыхательных путей.

Для окончательной проверки эффективности и безопасности этого препарата ученые на протяжении полугода наблюдали за изменениями в качестве сна у 646 добровольцев, которые страдали от тяжелых форм апноэ и при этом не переносили лечение при помощи специальных компрессорных установок (CPAP), поддерживающих позитивное давление в органах дыхания во время сна.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что ежедневный прием препарата AD109 привел к 44% снижению в частоте развития приступов апноэ у добровольцев, чего не наблюдалось в контрольной группе. Также исследователи зафиксировали существенный прирост уровня кислорода в крови во время сна, что привело к улучшению состояния более 40% пациентов и полному избавлению от апноэ у 18% из них.

При этом прием препарата не привел к развитию тяжелых и опасных для жизни побочных эффектов у добровольцев по сравнению с "пустышкой"-плацебо, что дополнительно подтвердило его безопасность для здоровья носителей апноэ. В перспективе, массовое использование AD109 позволит существенным образом улучшить состояние здоровье и качество сна для значительной части пациентов с апноэ, подытожил профессор Стролло.

Об апноэ

По текущим оценкам ученых, примерно каждый десятый ребенок и взрослый человек на Земле страдает от апноэ - проблем с дыханием во время сна, приводящих к развитию храпа, дневной сонливости и ряда других нарушений жизнедеятельности. До недавнего времени они не привлекали большого внимания со стороны ученых, однако в последние два десятилетия медики и биологи обнаружили свидетельства того, что апноэ повышает вероятность развития кардиологических нарушений, болезни Альцгеймера и ряда других заболеваний.