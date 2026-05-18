Новый тест позволил выявить наследственные заболевания у сотен детей

Благодаря новой тест-системе по выявлению наследственных заболеваний несколько сотен детей в первом квартале 2026 года своевременно получили лечение. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"По итогам первых трех месяцев этого года: введена в оборот новая тест-система, которая выявляет более 2 тыс. наследственных заболеваний у новорожденных. Благодаря ее применению уже удалось выявить несколько сотен детей с наследственными заболеваниями и своевременно начать лечение", - говорится в сообщении.

Кроме этого, идет разработка девяти новых российских лекарственных препаратов, три из которых не имеют аналогов в мире.