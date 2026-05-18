Разработан подход, удваивающий эффективность генной терапии

В России разработали подход, удваивающий эффективность генной терапии
Российские исследователи выяснили, что эффективность генной терапии на базе аденоассоциированного вируса AAV9 можно фактически удвоить, если изменить процесс сборки его частиц таким образом, что в них повысится концентрация двух ключевых белков, важных для успешной доставки его содержимого в клетку. Об этом сообщила пресс-служба Научно-технологического университета "Сириус".
"Предложенный метод наработки не требует закупки дорогостоящего оборудования или полной перестройки производственных линий. Для изменения соотношения белков в оболочке вируса достаточно лишь изменить соотношение кодирующих их плазмид в трансфекционной смеси. Поэтому переход фармацевтических компаний на новую технологию не должен вызвать затруднений", - пояснил младший научный сотрудник Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Максим Ефремов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют Ефремов и другие ученые, одним из самых популярных способов доставки генной терапии в клетки пациентов и животных являются аденоассоциированные вирусы. Это связано с небольшими размерами генома данных вирусов, предсказуемостью их поведения и низкой иммуногенностью. На сегодняшний день на их базе уже созданы или разрабатываются терапии гемофилии, спинальной мышечной атрофии, болезни Парксинсона и сердечной недостаточности.
Эффективность и применимость этих форм генной терапии пока ограничивается тем, что вирусам далеко не всегда удается попасть внутрь клеток и успешно доставить в их ядро свое содержимое. Это связано в том числе с тем, что частицы вирусов содержат в себе ограниченное количество белков VP1 и VP2, критически важных для защиты содержимого вируса от "переваривания" внутри клеток и для его попадания в центральную часть клетки.
Российские ученые обнаружили, что концентрацию этих пептидов внутри частиц популярного в генной терапии вируса AAV9 можно достаточно простым и безопасным образом повысить, если внести небольшие изменения в процесс сборки новых частиц. Для этого достаточно изменить соотношение плазмид - кольцевых молекул ДНК, кодирующих белки собираемого вируса - при их введении в культуры клеток, в которых формируется генная терапия, и использовать в этом процессе не три, а четыре типа подобных молекул.
Проведенные исследователями опыты на культурах клеток показали, что модифицированные частицы вируса AAV9 проникают в клетки в 1,9-2,1 раза эффективнее обычных, при этом сама форма и размер вирусов не изменились, что говорит о стабильности новой конструкции. Это позволит уменьшить дозу генной терапии, что снизит ее стоимость и риск развития иммунной реакции и других потенциально неприятных или опасных побочных эффектов, подытожили исследователи.