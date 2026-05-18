Разработан подход, удваивающий эффективность генной терапии

Российские исследователи выяснили, что эффективность генной терапии на базе аденоассоциированного вируса AAV9 можно фактически удвоить, если изменить процесс сборки его частиц таким образом, что в них повысится концентрация двух ключевых белков, важных для успешной доставки его содержимого в клетку. Об этом сообщила пресс-служба Научно-технологического университета "Сириус".

"Предложенный метод наработки не требует закупки дорогостоящего оборудования или полной перестройки производственных линий. Для изменения соотношения белков в оболочке вируса достаточно лишь изменить соотношение кодирующих их плазмид в трансфекционной смеси. Поэтому переход фармацевтических компаний на новую технологию не должен вызвать затруднений", - пояснил младший научный сотрудник Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Максим Ефремов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют Ефремов и другие ученые, одним из самых популярных способов доставки генной терапии в клетки пациентов и животных являются аденоассоциированные вирусы. Это связано с небольшими размерами генома данных вирусов, предсказуемостью их поведения и низкой иммуногенностью. На сегодняшний день на их базе уже созданы или разрабатываются терапии гемофилии, спинальной мышечной атрофии, болезни Парксинсона и сердечной недостаточности.

Эффективность и применимость этих форм генной терапии пока ограничивается тем, что вирусам далеко не всегда удается попасть внутрь клеток и успешно доставить в их ядро свое содержимое. Это связано в том числе с тем, что частицы вирусов содержат в себе ограниченное количество белков VP1 и VP2, критически важных для защиты содержимого вируса от "переваривания" внутри клеток и для его попадания в центральную часть клетки.

Российские ученые обнаружили, что концентрацию этих пептидов внутри частиц популярного в генной терапии вируса AAV9 можно достаточно простым и безопасным образом повысить, если внести небольшие изменения в процесс сборки новых частиц. Для этого достаточно изменить соотношение плазмид - кольцевых молекул ДНК, кодирующих белки собираемого вируса - при их введении в культуры клеток, в которых формируется генная терапия, и использовать в этом процессе не три, а четыре типа подобных молекул.

Проведенные исследователями опыты на культурах клеток показали, что модифицированные частицы вируса AAV9 проникают в клетки в 1,9-2,1 раза эффективнее обычных, при этом сама форма и размер вирусов не изменились, что говорит о стабильности новой конструкции. Это позволит уменьшить дозу генной терапии, что снизит ее стоимость и риск развития иммунной реакции и других потенциально неприятных или опасных побочных эффектов, подытожили исследователи.