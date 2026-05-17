Стало известно, какие привычки лучше всего защищают от стресса на работе

Международная группа исследователей выяснила, что не все «здоровые привычки» одинаково помогают справляться с хроническим стрессом на работе. Самыми эффективными факторами защиты оказались качественный сон и питание, тогда как физическая активность, несмотря на общую пользу для здоровья, такого эффекта не показала. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные 2871 работника из Канады за десять лет наблюдений. Об этом сообщает портал The Conversation.

Обычно людям, испытывающим стресс на работе, советуют больше двигаться, правильно питаться, высыпаться и отказаться от вредных привычек. Однако исследователи решили проверить, какие из этих факторов действительно помогают ослабить влияние рабочего напряжения на здоровье. Для этого они изучили связь между пятью привычками — качеством сна, питанием, физической активностью, употреблением алкоголя и курением — и общим состоянием здоровья участников.

Наиболее сильным защитным фактором оказался сон. По словам авторов работы, хороший сон поддерживает внимание, эмоциональную устойчивость и восстановление организма, а также помогает сохранять другие полезные привычки. Исследователи отмечают, что сон может быть не просто одним из элементов здорового образа жизни, а его фундаментом.

Питание тоже показало выраженный эффект. Ученые предполагают, что полноценный рацион помогает поддерживать физические и психологические ресурсы организма при длительном напряжении.

Неожиданным оказался результат по физической активности. Хотя люди, которые чаще занимались спортом, в целом оценивали свое здоровье лучше, упражнения не снижали влияние рабочего стресса на организм так же эффективно, как сон и питание. Авторы подчеркивают: быть здоровым и быть защищенным от стресса — не всегда одно и то же.

Исследователи также напоминают, что здоровые привычки не могут полностью компенсировать вред плохо организованной работы. По их мнению, компании должны снижать нагрузку на сотрудников, ограничивать коммуникацию вне рабочего времени и создавать условия для полноценного отдыха.

