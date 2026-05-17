Ученые предупредили о неожиданной опасности любви к чаю

Австралийские ученые выяснили, что пластиковые чайники могут быть источником ежедневного попадания микро- и нанопластика в организм человека. Исследование показало: уже после первого кипячения новый чайник из полипропилена способен выделять почти 12 млн наночастиц пластика на миллилитр воды. Работа опубликована в журнале NPJ Emerging Contaminants.

Ученые проанализировали воду после кипячения в восьми пластиковых чайниках и обнаружили, что первое использование сопровождается особенно интенсивным выделением частиц с внутренней поверхности устройства.

По оценкам авторов, в одной стандартной чашке чая после первого кипячения может содержаться около 3 млрд пластиковых частиц — еще до учета чайных пакетиков, которые ранее также связывали с выделением микропластика.

Исследователи изучали как микропластик, так и более мелкие наночастицы, анализируя воду после многократного кипячения. Оказалось, что количество пластика можно уменьшить двумя способами.

Первый — использовать жесткую водопроводную воду с повышенным содержанием минералов. По мнению авторов, при кипячении на внутренних стенках чайника образуется слой накипи, который частично удерживает пластиковые частицы. Второй способ — несколько раз прокипятить и слить воду перед первым использованием. Уже после десяти циклов кипячения выделение пластика заметно снижалось, а после 50 — становилось очень низким, хотя полностью не исчезало.

Даже после 150 кипячений ученые фиксировали около 820 тыс. наночастиц на миллилитр воды — это примерно 205 млн частиц на одну чашку.

Авторы отмечают, что простое ополаскивание чайника перед использованием не дает такого эффекта, как многократное кипячение со сливом воды. При этом многие пользователи пропускают этот этап, поэтому исследователи призвали производителей размещать более заметные предупреждения и инструкции.

Пока ученые не могут однозначно сказать, насколько опасны такие концентрации пластика для здоровья. Однако предыдущие работы связывали попадание микропластика в организм с нарушениями работы кишечника и легких, а также нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Паркинсона.

Следующим этапом исследователи планируют проверить другие виды кухонной техники и оценить, влияет ли возраст пластиковых изделий на выделение частиц.

Ранее ученых встревожило наличие «вечных химикатов» в 99 % исследованных образцов человеческой крови.