В России разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии

Ученые Сеченовского университета разработали новый подход к лечению повышенного кровяного давления с учетом индивидуальных генетических особенностей человека. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В университете напомнили, что 17 мая в мире отмечают день борьбы с артериальной гипертензией.

В сообщении вуза говорится, что молодые ученые университета предложили подход, который позволяет сделать терапию этого заболевания более персонализированной и точной.

Исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для страдающих гипертонией пациентов на основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, пояснили в вузе.

Отмечается, что ученые провели исследование, направленное на поиск причин различий в ответе пациентов на стандартную антигипертензивную терапию.

В результате исследования выяснилось, что одним из ключевых факторов здесь оказались индивидуальные генетические особенности.

Разработанный учеными подход предполагает проведение генетического тестирования с последующим выбором препарата и режима дозирования таких препаратов, как ирбесартан или валсартан с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента.

В перспективе ученые планируют расширить данный алгоритм на другие классы антигипертензивных препаратов, добавили в университете.