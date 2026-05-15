Найдены новые соединения, которые подавляют вирус оспы

Ученые Омского государственного университета (ОмГУ) им. Ф.М. Достоевского совместно с исследователями из новосибирского центра "Вектор" разработали метод синтеза новых химических соединений, которые способны подавлять вирус оспенной вакцины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОмГУ.

"Исследователи научились быстро и эффективно синтезировать особый класс соединений - азлактоны. Раньше на это уходили часы, теперь достаточно от 5 до 45 минут. При этом получаются только нужные молекулы, а выход готового продукта составляет 53-73%. Из 17 синтезированных соединений семь оказались активны против вируса осповакцины - модельного вируса, на котором ученые проверяют лекарства. Один из новых азлактонов по своей эффективности практически не уступает существующему препарату "Цидофовир", который считается одним из стандартов лечения", - отметили в пресс-службе.

Как рассказал доцент кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Владислав Шувалов, ученые модифицировали классическую реакцию Эрленмейера-Плехля, заменив традиционный уксусный ангидрид на пропионовый.

"Мы смогли ускорить процесс и получить соединения в чистом виде без дополнительной очистки. Это важно для любого дальнейшего применения - будь то научные исследования или потенциальное производство лекарств", - отметил Шувалов.

Открытие новых химических соединений с высокой противовирусной активностью - важный шаг в создании резервных препаратов для борьбы с ортопоксвирусными инфекциями (сама натуральная оспа как таковая считается ликвидированной). Полученные результаты могут лечь в основу дальнейших доклинических исследований и разработки новых лекарственных средств. Результаты исследования опубликованы в журнале "Известия Академии наук. Серия химическая".