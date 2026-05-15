В РФ получили соединения, обладающие активностью против болезни Паркинсона

Ученые Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН получили перспективные соединения на основе производных ранее разработанного учеными препарата "Проттремина", обладающие активностью против болезни Паркинсона. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

В 2022 году в институте сообщали о разработке нового препарата от болезни Паркинсона "Проттремина". Лекарство успешно прошло доклинические и первую фазу клинических испытаний. Ранее, по данным авторов патента, попытки модифицировать лекарство часто приводили к потере активности. Ученым требовалось найти такие структурные изменения, которые сохранят или усилят эффект.

"Таким образом, все соединения демонстрируют противопаркинсоническую активность, выраженность которой, однако, зависит от используемой модели и типа двигательного теста", - говорится в патенте.

Ученым удалось не только сохранить необходимые свойства производных, но и добиться повышения эффективности у отдельных соединений. По результатам тестов их действие оказалось сопоставимым или превосходящим эффект исходного "Проттремина" и даже препарата "Леводопа", который, как пишут химики, "считается золотым стандартом терапии болезни Паркинсона".

Соединения ученые испытали на мышах, у которых болезнь Паркинсона вызвали искусственно специальным токсином. Двое из трех полученных веществ улучшили двигательную активность подопытных, а последнее - улучшило координацию мышей во время теста.

Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит гибель нервных клеток, вырабатывающих дофамин - нейромедиатор, регулирующий движения, настроение и когнитивные функции. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году общее число пациентов с этим заболеванием может превысить 12 млн.