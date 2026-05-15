В Канаде 26 человек находятся под наблюдением врачей из-за хантавируса

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Под наблюдением врачей находятся 26 канадцев на предмет возможного появления у них симптомов хантавируса. Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на главного санитарного врача Канады Джосс Реймер.

По ее данным, из них девять человек изолированы, так как находятся в зоне "большого риска". Среди них есть те, кто находился на круизном лайнере MV Hondius.

При этом Реймер подчеркнула, что опасный вирус ни у кого не выявлен.

Вечером 11 мая лайнер MV Hondius отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. Всего на судне хантавирус был выявлен у 11 человек. Трое умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.

В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза - Канарские острова. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.