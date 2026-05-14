Выявлен скрытый фактор серьезных заболеваний почек

Даже относительно низкая концентрация загрязнения воздуха может повышать риск серьезных заболеваний почек. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сан-Паулу, опубликовавшие результаты работы в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали данные о загрязнении воздуха в Сан-Паулу за 2011–2021 годы и сопоставили их с частотой госпитализаций из-за заболеваний почек. Особое внимание исследователи уделили мелким частицам PM2.5, которые образуются в основном из-за выхлопов транспорта и сжигания топлива.

Оказалось, что даже концентрации загрязняющих частиц, соответствующие допустимым нормам Всемирной организации здравоохранения, были связаны с повышенным риском госпитализаций. Особенно выраженной эта связь оказалась у мужчин. Длительное воздействие загрязнения увеличивало риск хронической болезни почек, острого повреждения почек и нарушений работы клубочков — структур, отвечающих за фильтрацию крови.

По словам исследователей, мелкие частицы способны проникать в кровоток и накапливаться в тканях почек, вызывая воспаление, повреждение клеток и ускоренное старение тканей. Авторы подчеркивают необходимость более жестких мер по снижению загрязнения воздуха, поскольку даже «умеренные» уровни загрязнения могут оказывать заметное влияние на здоровье.

