Древняя гимнастика из Китая разнесла таблетки от давления

Исследование подтвердило, что традиционная китайская гимнастика ба дуань цзинь эффективно снижает артериальное давление. Ученые заявляют, что 15-минутные ежедневные практики дают результат, сопоставимый с быстрой ходьбой и даже с действием некоторых гипотензивных препаратов.

Ученые нашли простое и доступное средство для контроля давления, которое не требует абонемента в спортзал или специального инвентаря. Речь идет о китайской оздоровительной практике ба дуань цзинь, известной как «Восемь кусков парчи». Это медленные плавные движения, которые сочетают в себе легкую аэробную нагрузку, элементы растяжки, изометрические упражнения и дыхательные медитации. Одно из главных преимуществ комплекса — его кратковременность: вся тренировка занимает от 10 до 15 минут.

Специалисты провели масштабный эксперимент, чтобы проверить, действительно ли эта восточная практика помогает сердцу и сосудам. В исследовании, опубликованное в научном журнале JACC, участвовали 216 добровольцев старше 40 лет. Все они имели повышенное систолическое давление на начальной стадии гипертонии — от 130 до 139 мм рт. ст. Испытуемых поделили на три лагеря: одни осваивали ба дуань цзинь пять раз в неделю, другие ограничились быстрой ходьбой, а третья группа занималась произвольной активностью.

Результаты оказались впечатляющими. Уже через три месяца регулярных занятий у поклонников древней гимнастики среднесуточное систолическое давление снизилось примерно на 3 миллиметра ртутного столба, а пиковые показатели упали на 5 миллиметров. Причем этот положительный эффект сохранился и спустя год наблюдений.

По своему воздействию ба дуань цзинь не только сравнялась с интенсивной ходьбой, но и продемонстрировала эффективность, аналогичную ряду классических медикаментов для терапии гипертонии. Учитывая простоту и безопасность, авторы работы предлагают сместить фокус с лекарств на двигательную активность, внедряя эту систему как для профилактики, так и для лечения высокого давления.

