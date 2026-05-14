Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

Даже относительно низкий уровень загрязнения воздуха может негативно влиять на память и скорость мышления. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макмастера, опубликовавшие результаты работы в журнале Stroke.

Ученые проанализировали данные почти 7 тысяч человек среднего возраста и сопоставили их когнитивные показатели с уровнем загрязнения воздуха в районах проживания. Особое внимание исследователи уделили мелким частицам PM2.5 и диоксиду азота — веществам, которые образуются из-за автомобильных выхлопов, работы промышленных объектов и лесных пожаров.

Оказалось, что люди, живущие в районах с более высоким уровнем загрязнения, хуже справлялись с тестами на память, понимание информации и скорость мышления. Кроме того, у них чаще выявлялись небольшие изменения в мозге на МРТ. Особенно заметной эта связь оказалась у женщин.

Авторы отмечают, что деменция развивается постепенно, иногда десятилетиями, поэтому раннее воздействие факторов окружающей среды может играть важную роль.

