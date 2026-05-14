Утренняя чашка кофе может корректировать сенсорно-моторные реакции мозга

Новое исследование датских учёных, опубликованное в журнале Clinical Neurophysiology, показало, что кофеин не только стимулирует нервную систему, но и влияет на то, как головной мозг обрабатывает сенсорные сигналы и связывает их с двигательными реакциями. Эксперимент с участием добровольцев продемонстрировал, что стандартная доза кофеина может усиливать механизмы фильтрации тактильных ощущений в моторной коре, что важно для понимания физиологии сенсорно-моторной интеграции.

Исследование провели специалисты Орхусской университетской больницы в Дании. В эксперименте участвовали 20 здоровых взрослых добровольцев. Каждому из них в случайном порядке давали жевательную резинку, содержащую 200 мг кофеина (эквивалентно обычному суточному потреблению кофе), или идентичную по виду жвачку без активного вещества. Ни участники, ни исследователи не знали, кто получил кофеин: методика «двойного слепого» контроля исключает субъективное влияние на результаты, рассказывает medicalxpress.

Учёные изучали так называемое афферентное торможение с короткой латентностью (SAI). Этот физиологический механизм работает как естественный фильтр: когда кожа получает сигнал, например от лёгкого прикосновения, мозг временно снижает активность моторной коры, чтобы движения оставались плавными и контролируемыми. Без такой регуляции нервная система могла бы избыточно реагировать на каждое внешнее воздействие.

Для оценки работы SAI применяли два метода транскраниальной магнитной стимуляции. Первый (A-SAI) измерял амплитуду мышечного ответа при фиксированной силе импульса. Второй (T-SAI) автоматически подбирал интенсивность стимуляции для поддержания стабильной реакции мышц. По данным первого метода, приём кофеина усиливал способность мозга подавлять мышечную реакцию после сенсорного стимула, причём максимальный эффект наблюдался через 19–21 миллисекунду. Во втором методе статистически значимых изменений не зафиксировали. Авторы подчёркивают, что результат зависит от выбранного протокола измерения.

Предполагается, что наблюдаемый эффект связан с блокировкой кофеином аденозиновых рецепторов. Это, в свою очередь, может повышать уровень ацетилхолина – нейромедиатора, участвующего в координации сенсорных и двигательных сигналов. Понимание этого механизма может быть полезно не только для оценки повседневного влияния кофеина, но и для изучения неврологических состояний, при которых нарушается сенсорно-моторная интеграция.

Таким образом, привычный напиток оказывает более сложное воздействие на нервную систему, чем принято считать. Кофеин способен модулировать обработку тактильных сигналов в моторных зонах мозга, что открывает новые направления для изучения взаимосвязи между повседневными стимуляторами и нейрофизиологией человека.