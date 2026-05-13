Обнаружена прямая связь между посещением общепита и ростом ожирения

Долгий рабочий день, частые поездки и плотный график практически не оставляют современному человеку времени на готовку дома. То, что когда-то считалось редким праздничным выходом в свет, превратилось в повседневную рутину. Масштабное международное исследование впервые наглядно, в цифрах, показало истинный размах глобальной привычки есть в общепите и ее пугающие последствия для здоровья.

Результаты работы были представлены в Стамбуле (Турция) на Европейском конгрессе по ожирению 2026 года (ECO 2026), который проходит с 12 по 15 мая, о них рассказывает Earth.com.

Портрет «сытой» планеты в цифрах

В рамках проекта ученые проанализировали данные 280 265 взрослых из 65 стран мира. Статистика оказалась поразительной: около 47,4% населения Земли едят вне дома как минимум один раз в неделю. Таким образом, почти половина жителей планеты регулярно зависит от общепита.

Главным водоразделом в частоте посещения ресторанов и кафе оказался уровень доходов.

В богатых странах более 83% взрослых питались вне дома раз неделю. В среднем там совершают 3,66 таких приема пищи за 7 дней. Здесь это давно перестало быть признаком роскоши, превратившись в базовый элемент повседневной жизни.

В бедных странах: этот показатель падает до 30%, а средняя частота составляет около одного раза в неделю. В развивающихся экономиках общепит по-прежнему остается маркером высокого достатка, статуса и элитарного образа жизни.

Исследователи также выявили демографические закономерности: чаще всего вне дома едят мужчины, молодежь, работающие граждане и те, кто не состоит в браке. Географическим лидером стали обе Америки (более 80% населения питаются в кафе), а самый низкий показатель зафиксирован в Юго-Восточной Азии (всего 25,5%).

Опасные последствия

Ученые обнаружили жесткую связь между отказом от домашней еды и избыточным весом. Причем если в бедных регионах регулярные походы по заведениям коррелируют со просто с избыточным весом, то в странах со средним и высоким доходом — уже с клиническим ожирением.

«В странах с низким уровнем дохода фастфуд и рестораны быстро набирают популярность из-за так называемого "питательного перехода"», — объясняет соавтор исследования Мубарак Сулола из Гейдельбергского университета.

По его словам, этот переход характеризуется лавинообразным ростом доступности огромных порций высококалорийной пищи, перенасыщенной солью, трансжирами и сахаром, где часто используются ультраобработанные ингредиенты.

Время менять правила игры

«В современной пищевой среде для человека становится колоссальным вызовом банальная необходимость не переедать и выбирать здоровую еду», — подчеркивает профессор Себастьян Фольмер из Гёттингенского университета.

Авторы доклада настаивают: традиционная государственная пропаганда пользы домашней кухни больше не работает. Чтобы остановить мировую эпидемию ожирения, властям необходимо жестко регулировать сам сектор общественного питания:

Вводить обязательную и понятную маркировку калорийности в меню. Законодательно ограничивать максимальный размер порций. Ужесточать стандарты качества используемых заведениями ингредиентов. Вводить ограничения на агрессивный маркетинг нездоровой готовой еды.

Поскольку урбанизация продолжается, а темп жизни ускоряется, доля питающихся вне дома будет только расти. И то, как министерства здравоохранения адаптируются к этой новой реальности, определит здоровье человечества на десятилетия вперед.