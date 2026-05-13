Названа главная привычка долгожителей, связанная со сном

Многие привыкли оценивать качество отдыха только по количеству часов сна. Короткая ночь в середине недели, долгий сон в субботу — и нам кажется, что баланс восстановлен. Однако новое масштабное исследование от бельгийских ученых, опубликованное в журнале Sleep Medicine Reviews, доказывает: наш организм гораздо чувствительнее не к продолжительности сна, а к его регулярности. Главным «якорем» здоровья оказался не час засыпания, а единообразный график.

Циркадный ритм и «социальный джетлаг»

Команда под руководством доктора Александроса Калканиса из Лёвенского католического университета (Бельгия) проанализировала данные 59 исследований.

Результат показал: одно и то же время отхода ко сну и подъема изо дня в день коррелирует с лучшими показателями психического и физического здоровья. И этот эффект не зависит от того, сколько именно часов вы проспали в сумме.

Ученые объясняют это работой циркадных ритмов. Когда утренний свет попадает на сетчатку глаза в одно и то же время, он посылает сигнал крошечному скоплению клеток в мозге, которые управляют «расписанием» организма: гормонами, температурой тела и обменом веществ. Сдвиг пробуждения на два часа в выходные создает эффект, который исследователи называют «социальным джетлагом». Организм оказывается в состоянии хаоса, пытаясь подстроиться под постоянно меняющийся график.

Цена нерегулярности: депрессия и болезни сердца

Обзор связывает хаотичный режим сна с целым букетом проблем:

Психика: у людей со стабильным графиком риск развития депрессии на 38% ниже, чем у тех, чей сон непредсказуем.

Метаболизм: нерегулярный сон ведет к повышению индекса массы тела (ИМТ) и трудностям с регулированием уровня сахара в крови.

Сердце: «плавающий» график связан с повышенным артериальным давлением и ростом числа сердечно-сосудистых событий.

Более того, исследование 60 000 взрослых в Великобритании показало, что высокий «индекс регулярности сна» снижает риск преждевременной смерти от любой причины на 30%. Этот показатель оказался даже более значимым прогностическим фактором, чем общая продолжительность сна.

Как закрепить «утренний якорь»?

Сон до полудня в субботу после тяжелой пятницы не помогает восстановиться, а разрушает внутреннюю настройку организма.

Рекомендации исследователей:

Соблюдайте окно в 60 минут: допустимое отклонение времени подъема в выходные не должно превышать одного часа от будничного графика. Сдвиг на два часа и более уже несет риски для здоровья. Ложитесь раньше, а не вставайте позже: если нужно компенсировать недосып, лучше лечь в кровать пораньше вечером, сохранив привычное время пробуждения. Ищите свет: старайтесь поймать первые солнечные лучи в течение часа после подъема — это закрепит ваш биологический ритм.

Долгое время золотым стандартом считались «7–9 часов сна». Теперь врачи и эксперты по общественному здравоохранению настаивают на добавлении второй строки: «в одно и то же время каждый день».