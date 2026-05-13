Ученые нашли соединение, подавляющее опухоли

Группа из российских и вьетнамских ученых обнаружила в морском грибе из залива Нячанг соединение, подавляющее опухоли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН.

«Международная группа ... обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. из залива Нячанг, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые смогли выделить из экстракта гриба три производных микофеноловой кислоты, которая является иммуносупрессором. Одно из них — пеникацид K — было получено из природного источника впервые. Еще одно соединение — пеникацид G — подавляло деление клеток кожи и снижало их жизнеспособность, но в умеренной степени. В более ранних исследованиях отмечается токсичность пеникацида G для опухолевых клеток.

В институте указали, что пеникацид G является более эффективным блокатором деления раковых клеток, что делает вещество «перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного антипролиферативного противоопухолевого агента».

