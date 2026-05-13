Назван простой способ замедлить биологическое старение

Даже кратковременные изменения в рационе могут положительно влиять на биологический возраст пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета, опубликовавшие результаты исследования в журнале Aging Cell.

В исследовании приняли участие 104 человека в возрасте от 65 до 75 лет. Добровольцев распределили на несколько типов питания, различавшихся содержанием жиров, углеводов и долей животного белка. Эксперимент продолжался всего четыре недели.

Для оценки изменений ученые использовали более 20 биомаркеров, включая уровень холестерина, инсулина и С-реактивного белка. На основе этих показателей исследователи рассчитывали так называемый биологический возраст — показатель, отражающий состояние организма и скорость старения.

Выяснилось, что сокращение потребления жиров или животного белка было связано со снижением биологического возраста. Наиболее выраженный эффект наблюдался у участников, придерживавшихся рациона с высоким содержанием углеводов и умеренным количеством жиров.

Авторы подчеркивают, что результаты пока считаются предварительными, однако работа показывает: даже небольшие изменения в питании могут быстро отражаться на показателях, связанных со старением организма и общим состоянием здоровья.

