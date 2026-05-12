В США создали высокоэффективную персонализированную вакцину от рака мозга
Американские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий создавать высокоэффективные персонализированные вакцины от глиобластомы, одной из самых агрессивных форм рака мозга. Данная вакцина позволила одной пациентке прожить более пяти лет после выявления у нее глиобластомы на четвертой стадии развития, сообщила пресс-служба Университета штата Вашингтон (WashU).
"Мы чрезвычайно воодушевлены результатами этих испытаний. Данная вакцина является первым препаратом такого типа, созданным для борьбы с глиобластомой, и мы рады тому, что мы можем использовать созданную нами платформу для создания индивидуализированных терапий, которые значимым образом улучшают состояние пациентов", - заявил доцент WashU Таннер Йоханнс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Йоханнс и его коллеги, за последние несколько десятилетий ученые неоднократно пытались создать иммунотерапии, атакующие глиобластому, однако фактически всегда эти эксперименты заканчивались неудачно. Это связано как с тем, что данная опухоль быстро вырабатывает стойкость к действию подобных терапий, а также с тем, что она обладает способностью скрывать себя от внимания иммунной системы.
Для преодоления этой защиты американские молекулярные биологи создали алгоритм, который анализирует белки, вырабатываемые клетками глиобластомы в организме конкретного пациента, и отбирает из них четыре десятка пептидов, вызывающих наиболее острую реакцию со стороны иммунитета. Опираясь на этот набор белков, исследователи подготовили ДНК-вакцины и ввели их в клетки кожи и мышц девяти добровольцев с недавно выявленной глиобластомой.
Последующие наблюдения показали, что персонализированные вакцины от данной формы рака оказались чрезвычайно эффективными. Они полностью остановили прогрессию опухоли у 66% больных и позволили им прожить больше года после начала лечения, тогда как при использовании стандартной терапии от рака мозга до этой отметки обычно доживает около 40% пациентов.
Аналогичным образом, трети участников эксперимента удалось прожить более двух лет с момента начала терапии, что вдвое выше типичных для стандартной терапии значений, а одной пациентке удалось полностью избавиться от рака мозга и прожить больше пяти лет с момента выявления у нее новообразования на четвертой стадии развития. Данный успех подчеркивает огромный потенциал дальнейшего развития персонализированной иммунотерапии от глиобластомы, подытожили Йоханнс и его коллеги.
О глиобластоме
Глиобластома представляет собой одну из самых распространенных и агрессивных форм рака мозга. По текущим оценкам медиков, подобные злокачественные опухоли каждый год возникают у примерно 300 тыс. жителей Земли. Большинство пациентов умирают от глиобластомы в течение 12-18 месяцев после постановки диагноза, и только 9% остаются живы через два года после начала терапии.