Раскрыта причина повышенного риска ранней смерти у женщин

Остеопороз у женщин после менопаузы может быть связан не только с переломами, но и с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Menopause.

Ученые проанализировали данные почти 3000 женщин в постменопаузе. Исследование показало, что при снижении минеральной плотности костей бедренной кости до уровня остеопороза риск смертности возрастал на 47 процентов. Особенно выраженная связь наблюдалась у женщин с уже развившимися остеопоротическими переломами.

Авторы объясняют, что после менопаузы снижение уровня эстрогена ускоряет разрушение костной ткани и ухудшает процессы ее восстановления. Это не только повышает вероятность переломов, но и может отражать общее ухудшение состояния организма, включая сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.

Исследователи подчеркивают важность ранней диагностики остеопороза. По их словам, регулярные физические нагрузки, питание с достаточным количеством кальция и своевременная терапия могут помочь снизить риски не только переломов, но и других возрастных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний повышает вероятность переломов.