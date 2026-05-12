В РФ подтвердили безопасность нового средства от старения

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова доказали безопасность наночастиц оксида церия и показали, что они способны защищать клетки от окислительного стресса и повреждений ДНК. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

Наночастицы оксида церия считаются перспективными материалами для биомедицины благодаря способности нейтрализовать активные формы кислорода — агрессивные молекулы, которые повреждают клетки. Их избыток вызывает окислительный стресс — состояние, связанное с воспалением, старением и развитием хронических заболеваний. Однако возможная токсичность таких наночастиц долгое время вызывала споры.

Исследователи провели комплексную оценку безопасности и биологической активности таких наночастиц. Для этого они использовали бактериальные биосенсоры — генетически модифицированные клетки кишечной палочки, меняющие интенсивность свечения при повреждении ДНК и развитии окислительного стресса.

Ученые протестировали три типа наночастиц оксида церия: с цитратным покрытием, с декстраном и без покрытия. Эксперименты показали, что при физиологических концентрациях ни один из вариантов не проявляет выраженной токсичности — жизнеспособность клеток и их метаболическая активность практически не изменялись.

При этом наночастицы продемонстрировали защитные свойства. Частицы с цитратным покрытием эффективно нейтрализовали перекись водорода — один из главных факторов окислительного стресса, снижая повреждение клеток более чем на 60%. Частицы с декстраном лучше предотвращали повреждение ДНК, вызванное мутагенами.

Также исследователи показали, что наночастицы не обладают прооксидантными и генотоксическими свойствами, то есть сами не запускают процессы, повреждающие клетки.

«Мы подтвердили безопасность различных типов наночастиц оксида церия и показали, что они обладают выраженными антиоксидантными и антимутагенными свойствами», — рассказала заведующая лабораторией наук о жизни, профессор Екатерина Силина, руководитель проекта РНФ.

Авторы работы считают, что в перспективе такие материалы могут использоваться при лечении хронических ран, воспалительных заболеваний и состояний, связанных с окислительным стрессом.