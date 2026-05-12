Назван продукт, резко поднимающий женское либидо

Исследователи назвали неожиданный продукт, резко поднимающий женское либидо. Речь идет об имбире.

Китайские ученые выяснили, что женщины, употреблявшие наибольшее количество имбиря, демонстрировали более высокий уровень сексуального влечения и удовлетворения от интимных контактов. В тоже время для мужчин подобной связи обнаружено не было, пишет АиФ.

Механизмы, благодаря которым имбирь проявляет свойства афродизиака, и причины его избирательного действия на женщин остаются неясными. Как предполагают исследователи из Ханчжоуского медицинского колледжа и Нью-Йоркского университета в Шанхае, имбирь способен снижать уровень брезгливости.