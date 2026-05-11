Ученые нашли ген регенерации утраченных частей тела

Российская Газета

Феномен саламандры и рыбки данио сможет стать реальностью и для человека. К примеру, саламандры могут не просто заживлять раны, а воссоздавать конечности, участки спинного и даже головного мозга. Наука давно бьется над этой загадкой. Решение помогло бы помочь миллионам людей, которым во всем мире по разным причинам ежегодно ампутируют конечности.

И вот, кажется, и у нас появился шанс. Американские ученые нашли генетический "рубильник", который заставляет кости и ткани расти заново. Это так называемые SP-гены, которые есть у саламандры, рыбок, мышей и у человека.

А конкретно, речь идет о двух генах - SP6 и SP8. Особенно важен ген SP8. Когда с помощью технологии редактирования из генома саламандр удалили ген SP-8, животные утратили свою удивительную способность восстанавливать кости конечностей. Схожие нарушения наблюдались и у мышей при отсутствии SP6 и SP8.

Но мало найти "виновника", надо понять механизм его действия. Ученые разработали метод терапии, который доставил в поврежденные костные ткани животных специальную молекулу, активирующую работу гена SP8. В итоге костная ткань вновь стала восстанавливаться и расти.

Эта работа находится на ранней стадии, но уже понятно, что она может стать важной основу для развития регенеративной медицины. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.