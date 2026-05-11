Ученые выяснили, почему вредная еда повышает риск диабета

Одной из главных особенностей диабета 2-го типа является прогрессирующая гибель бета-клеток поджелудочной железы — именно они отвечают за выработку и высвобождение инсулина. Ученые из Киотского университета обнаружили, что белок ATF6α играет решающую роль в выживании и размножении этих клеток в условиях хронического стресса. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Diabetes.

Защитник под давлением

В здоровом организме бета-клетки справляются со своими задачами в штатном режиме. Однако при возникновении стрессовых факторов, таких как диета с высоким содержанием жиров или повышенные нагрузки во время беременности, клеткам необходимо адаптироваться и увеличивать свою численность.

Ключевым механизмом здесь выступает стресс-ответ эндоплазматического ретикулума (ЭПР) — клеточный путь, поддерживающий баланс белков. Ранее роль белка ATF6α в этом процессе оставалась туманной.

«Наши данные секвенирования РНК показали временный всплеск активности ATF6α именно в моменты адаптивного размножения бета-клеток, что и вызвало наш интерес», — объясняет ведущий автор исследования Дайсуке Отани.

Эксперимент: без права на адаптацию

Чтобы проверить гипотезу, биологи вывели линию мышей, у которых белок ATF6α отсутствовал именно в бета-клетках. Животных подвергли воздействию хронического стресса — в частности, перевели на жирную диету.

Результаты оказались однозначными:

Гибель клеток: Отсутствие ATF6α привело к резкому росту апоптоза (запрограммированной клеточной смерти).

Остановка роста: Способность клеток к делению значительно снизилась.

Последствия: Масса бета-клеток не увеличилась в ответ на потребность организма, что критически нарушило контроль сахара в крови.

Примечательно, что в нормальных физиологических условиях отсутствие этого белка почти не сказывалось на здоровье мышей. Он «включается» именно тогда, когда клеткам приходится работать на износ.

Путь к исцелению от диабета

Ученые доказали: ATF6α — это центральный регулятор, который позволяет поджелудочной железе «масштабировать» свои мощности под внешним давлением. Это открытие меняет представление о том, как клетки поджелудочной адаптируются к болезни.

«Наши находки подчеркивают потенциал создания новых терапевтических стратегий, направленных на сохранение и восстановление массы бета-клеток», — отмечает автор исследования Такааки Мураками.

Конечная цель — разработка инновационных методов лечения, которые позволят не просто контролировать диабет, а полностью излечивать его, восстанавливая внутренний ресурс организма.