Найден способ снизить риск смерти от ревматической болезни сердца

Медики выяснили, что вещество дигоксин, присутствующее в экстракте красной наперстянки, на 18% снижает риск гибели пациентов от ревматической болезни сердца и при этом не вызывает значимых побочных эффектов, угрожающих их жизни. Это говорит в пользу использования дигоксина для снижения смертности среди данной категории больных, пишут исследователи в статье в научном журнале JAMA.

"Ревматическая болезнь сердца поражает более 40 млн человек на Земле, <...> служит причиной развития примерно 1,2 млн случаев сердечной недостаточности, а также смерти около 320 тыс. человек. Мы показали, что частота смертей и развития сердечной недостаточности среди носителей этого заболевания существенно снижается при приеме дигоксина", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа индийских, австралийских и британских медиков под руководством профессора Всеиндийского института медицинских наук Ганесана Картикеяна в рамках масштабных клинических испытаний, в которых приняло участие 1 769 пациентов индийских клиник, у которых ранее была выявлена ревматическая болезнь сердца.

Данное заболевание ежегодно развивается у большого числа людей в результате того, что их иммунная система начинает атаковать клапаны сердца после перенесенной стрептококковой инфекции. Это приводит к необратимому повреждению, что впоследствии способствует развитию сердечной недостаточности и гибели пациента, если хирурги не заменят или не скорректируют поврежденные клапаны.

Ученые предложили добровольцам пройти экспериментальную терапию от данной болезни, в рамках которой они ежедневно принимали небольшие дозы дигоксина, ключевого компонента экстракта наперстянки. Данное вещество замедляет желудочковый ритм и снижает давление в левом желудочке, что предположительно должно снизить нагрузку на сердечные клапаны и уменьшить риск развития недостаточности.

Проведенные исследователями клинические испытания подтвердили эту гипотезу и указали на то, что прием дигоксина на 18% снизил риск гибели пациентов и вероятность развития у них тяжелых форм недостаточности. При этом ученые не выявили опасных побочных эффектов от приема данного средства, что говорит о его безопасности. Все это позволяет использовать дигоксин для профилактики сердечной недостаточности у носителей ревматической болезни сердца, подытожили ученые.

О лекарстве

Дигоксин представляет собой сложную органическую молекулу, которая вырабатывается клетками шерстистой и красной наперстянки - многолетних травянистых растений, широко распространенных в Европе. Он блокирует работу некоторых типов ионных каналов в клетках миокарда, что предположительно оказывает позитивный эффект на его работу при развитии сердечной недостаточности.