Ученые назвали продукты, которые снижают риск гипертонии

Новый метаанализ, опубликованный в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, подтверждает: регулярное употребление продуктов из сои и бобов значительно снижает вероятность развития гипертонии. Ученые не только подтвердили пользу растительного белка, но и рассчитали «золотую дозу» для максимальной защиты сосудов, сообщает Британский медицинский журнал.

© Naukatv.ru

Масштаб исследования

Исследователи проанализировали данные 12 проспективных наблюдательных исследований, охвативших период до июня 2025 года. В выборку вошли работы из США, Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Иран) и Европы (Франция, Великобритания). Общее число участников в разных группах варьировалось от тысячи до 88 тысяч человек.

Результаты показали прямую связь: у людей с высоким уровнем потребления бобовых риск развития гипертонии на 16% ниже, чем у тех, кто их почти не ест. Для соевых продуктов этот показатель еще выше — снижение риска на 19%.

Сколько нужно съесть для здоровья?

Ученые установили конкретные цифры, при которых наблюдается максимальный терапевтический эффект:

Бобовые (горох, чечевица, нут, фасоль): Оптимальная порция составляет около 170 граммов в день. При таком объеме риск гипертонии снижается на 30%.

Соевые продукты (тофу, соевое молоко, мисо):

Максимум пользы наступает при потреблении 60–80 граммов в день. Это снижает риск на 28–29%. Дальнейшее увеличение порции сои не дает дополнительного эффекта.

Для справки: 100 граммов бобовых — это примерно одна чашка (5–6 столовых ложек) готового продукта или кусок тофу размером с ладонь.

Почему это работает?

Биологический механизм защиты сосудов объясняется богатым составом растений. Бобовые и соя содержат высокую концентрацию калия, магния и пищевых волокон.

Клетчатка: При ферментации растворимой клетчатки в кишечнике вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют расширению сосудов. Изофлавоны: Соя богата специфическими соединениями, которые напрямую влияют на снижение артериального давления. Минералы: Калий и магний помогают организму регулировать водно-солевой баланс и тонус стенок артерий.

Авторы исследования отмечают тревожный факт: в Европе среднее потребление бобовых составляет всего 8–15 граммов в день. Это в несколько раз ниже даже минимальных рекомендаций (65–100 г), необходимых для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.