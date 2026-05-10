Ученые выяснили, у скольких людей обнаружены «вечные химикаты»

Искусственные «вечные химикаты» выявлены у 98,8% американцев, причем у большинства из них — сразу несколько видов. Результаты исследования более 10 500 образцов крови опубликованы в Journal of Occupational and Environmental Hygiene.

PFAS (пер- и полифторалкильные соединения) — это группа из примерно 10 000 так называемых «вечных химикатов». Они практически не разлагаются и постепенно накапливаются в окружающей среде и в организме человека. Эти вещества уже десятки лет используют в производстве, они присутствуют в тысячах самых обычных вещей: от одежды и кухонной утвари до электроники и медицинского оборудования. Они попадают к нам с едой, водой и даже находятся в воздухе наших домов.

Полная картина опасности всех PFAS еще не ясна. Однако уже есть исследования, связывающие отдельные вещества этой группы с серьезными проблемами: развитием рака, бесплодием, повышением холестерина и ослаблением иммунитета.

Одно из наиболее часто обнаруживаемых в новом исследовании веществ (в 97,9% образцов) — перфторгексансульфоновая кислота (линейный PFHxS). Это соединение уже признано вредным — оно может негативно влиять на иммунитет, печень и щитовидную железу, в связи с чем во многих странах вводятся ограничения на его использование.

«Этот большой массив данных дает реалистичную картину, какие PFAS обычно встречаются вместе в организме человека. Выявив типичные комбинации, мы сможем точнее оценить последствия, к которым может привести одновременное воздействие сразу нескольких веществ. Мы надеемся, что результаты помогут улучшить шкалу рисков, направить исследования вредных сочетаний PFAS и в итоге дать более четкие рекомендации для врачей и органов здравоохранения», — говорит главный токсиколог Лора Лабей из NMS Labs, руководившая исследованием.

Данные получены из 10 566 образцов сыворотки и плазмы крови. Большинство образцов (10 478) проверяли на 13 разных PFAS, 88 — на 18 веществ. При анализе 13 веществ выявили 58 уникальных комбинаций, при анализе 18 веществ — 16 комбинаций.

Хотя бы один PFAS обнаружен в 98,8% проб. Всего один химикат (остальных либо нет, либо их концентрация за пределами аналитических возможностей) выявлен только в 19 образцах (0,18%).

Самая распространенная комбинация включает пять PFAS, в том числе уже запрещенные PFOS и PFOA, а также их современные заменители. Эта пятерка встретилась в 2754 образцах — то есть в 26,1% всех проб. Такие вещества часто используют в посуде с антипригарным покрытием, тканях с грязеотталкивающими свойствами и пенах для пожаротушения.

«Результаты еще раз подтверждают: PFAS почти никогда не попадают в организм поодиночке. Обычно человек носит „бремя“ из пяти и более соединений с разными свойствами накопления и разным временем полувыведения. Высокая частота и стабильность определенных комбинаций показывает, что при биомониторинге нужно оценивать именно сочетания веществ, особенно учитывая их способность одновременно влиять на разные системы организма», — заключила Лабей.

Авторы предупредили, что определялись не все известные PFAS, поэтому реальная картина может быть несколько недооценена.