Ученые открыли новый способ лечения «плохого» холестерина

Предложен совершенно новый подход к лечению семейной гиперхолестеролемии — распространённого генетического заболевания, при котором в печени нарушено удаление «плохого» холестерина (ЛПНП) из крови. Исследование учёных из из Медицинского университета Южной Каролины опубликовано в журнале Communications Biology.

В отличие от статинов, которые пытаются усилить выведение вредных частиц, исследователи нацелились на их образование. Они воздействуют на белок аполипопротеин B (апоВ), без которого частицы холестерина не могут сформироваться.

Испытания на «гуманизированных» мышах (с пересаженными человеческими клетками печени) подтвердили эффективность метода. Новый подход обходит главное ограничение существующих лекарств и может помочь пациентам, которым традиционная терапия почти не помогает.

«Это квинтэссенция персонализированной медицины: мы нашли способ разработать лекарство, работающее именно в человеческой системе», — отметил руководитель исследования Стивен Дункан.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.