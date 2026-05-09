Зафиксирована передача высокопатогенного птичьего гриппа через овечье молоко

Канадские ветеринары открыли первые свидетельства того, что как минимум две вариации высокопатогенного птичьего гриппа, H5N1 и H5N5, могут передаваться от зараженных овец к их детенышам вместе с молоком. Это необходимо учитывать при борьбе с распространением данной инфекции на фермах, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Эти вирусы сейчас стремительно эволюционируют и распространяются по новым популяциям животных, что несет большую угрозу для их выживания и общественного здоровья. Мы обнаружили, что эти вирусы способны активно размножаться в молочных железах овец и передаваться вместе с молоком к их детенышам, что важно учитывать при наблюдениях за распространением гриппа и при защите популяций домашних животных", - пишут исследователи.

Как отмечают авторы этого открытия, группа канадских ветеринаров под руководством научного сотрудника Национального центра экзотических болезней животных (Канада) Йоханнеса Берхейна, недавно европейские ветеринары зафиксировали на одной из британских ферм возможный случай бессимптомного заражения овцы одной из вариаций высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1), который в прошлом не поражал этих домашних животных.

Это побудило Берхейна и его коллег всесторонне изучить то, как ведет себя данная форма гриппа в организме овец и по каким путям протекает возможная передача вируса между животными в одной популяции. Для получения этих сведений ветеринары ввели частицы двух форм этого вируса, H5N1 и H5N5, в организм нескольких самок и проследили за переменами в состоянии их здоровья.

Эти опыты показали, что оба вируса активно размножаются в молочных железах овец, причем их частицы накапливаются не только в клетках животного, но и в его молоке. Вместе с молоком они проникают в организм ягнят, которые, в свою очередь, могут распространять вирус дальше по популяции при контакте с выменем еще незараженных овец. Также проникновение вируса в организм овец сопровождается развитием мастита, повышением температуры тела и активной реакцией иммунитета на грипп.

Результаты этих наблюдений, как отмечают Берхейн и его коллеги, говорят в пользу того, что высокопатогенный птичий грипп может распространяться в популяциях овец не только воздушно-капельным путем, но и через сырое овечье молоко. Это необходимо учитывать фермерам при ежедневной заботе за овцами и при сборе молока, а также эпидемиологам и сотрудникам профильных ведомств, разрабатывающих меры по сдерживанию распространения гриппа, подытожили исследователи.

О высокопатогенном гриппе

В последние четыре года ученые фиксируют быстрое распространение высокопатогенной формы птичьего гриппа (H5N1 и H5N5) по большому числу популяций диких животных и птиц, обитающих на территории Нового Света. Также за последние три года вспышки распространения новых штаммов гриппа неоднократно происходили на молочных фермах и птицефабриках в Европе и США, что побуждает ученых изучать то, какими путями вирус проникает в популяции домашних животных и организм контактирующих с ними людей.