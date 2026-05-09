Пермские ученые повысили растворимость вещества из березы против рака

В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института технической химии УрО РАН нашли способ улучшить растворимость противоопухолевого соединения. Речь идет о производном бетулина, который получают из коры березы. Природные вещества часто плохо растворяются в воде, из-за чего организм их хуже усваивает, пишет ТАСС.

© Ferra.ru

Ученые использовали «молекулы-ловушки» под названием циклодекстрины. Их внутренняя часть отталкивает воду, а внешняя хорошо в ней растворяется. Благодаря этому молекулы метилизоксазола проникают внутрь и не выпадают в осадок. Растворимость соединения выросла в 5−10 раз, а структура и активность сохранились. Технология не требует дорогого оборудования или токсичных реагентов.

Раньше олеанановый метилизоксазол не считали перспективным для медицины из-за плохой растворимости. Теперь эту проблему можно решить, что открывает путь к созданию новых противоопухолевых препаратов на основе природных соединений, отметили в пресс-службе.