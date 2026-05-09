Назван простой, но неочевидный способ профилактики рака

Мышцы влияют не только на движение, но и на иммунитет, работу мозга, обмен веществ и даже защиту от рака. К такому выводу пришли исследователи Университета Сан-Хорхе в Испании. Об этом сообщает портал The Conversation.

Авторы отмечают, что современная наука рассматривает мышцы не просто как «механический мотор» организма, а как полноценный эндокринный орган. Во время сокращения мышцы выделяют сотни сигнальных молекул — миокинов. Они через кровь воздействуют на мозг, печень, жировую ткань, иммунную систему и другие органы.

Именно открытие миокинов привело к появлению идеи о том, что «физические упражнения — это лекарство». Однако исследователи считают такую формулировку недостаточной.

«На самом деле физическая активность необходима организму так же, как дыхание или питание, а малоподвижный образ жизни можно рассматривать как источник болезней», — отметили авторы работы.

Одним из наиболее изученных миокинов является интерлейкин-6 (IL-6). Во время интенсивной нагрузки его уровень может увеличиваться в 100 раз. Эта молекула помогает регулировать иммунный ответ и снижает хроническое воспаление, связанное с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями.

Другие важные соединения — иризин и BDNF (нейротрофический фактор мозга). Они связаны с работой памяти, обучением и защитой от возрастного снижения когнитивных функций.

По словам ученых, мышцы напрямую взаимодействуют с мозгом через так называемую «ось мышцы — мозг». Во время физической активности выделяются вещества, стимулирующие образование новых нейронов и улучшающие нейропластичность.

Кроме того, упражнения помогают регулировать уровень сахара в крови и обмен жиров. IL-6 способствует высвобождению жирных кислот из жировой ткани и повышает чувствительность клеток к инсулину, что снижает риск диабета второго типа.

Физическая активность также влияет на сердечно-сосудистую систему. Во время нагрузки выделяются молекулы, расширяющие сосуды и уменьшающие их жесткость. Это помогает снизить вероятность гипертонии, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

Мышцы участвуют и в поддержании здоровья костей. Миокины стимулируют работу клеток, отвечающих за формирование костной ткани, что помогает бороться с остеопорозом.

Отдельно ученые выделили влияние упражнений на риск развития рака. Во время физической активности в организме повышается уровень веществ, способных подавлять рост опухолевых клеток и уменьшать повреждение ДНК. Также упражнения активируют иммунные клетки, распознающие и уничтожающие потенциально опасные клетки на ранних стадиях.

Исследователи подчеркивают, что даже одна тренировка заметно повышает уровень миокинов, связанных с противоопухолевой защитой.