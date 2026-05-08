У популярного лекарства от давления обнаружили неожиданное свойство

Ученые из Хьюстонского методистского исследовательского института обнаружили, что препарат для лечения гипертонии кандесартан цилексетил может уничтожать устойчивую к антибиотикам бактерию MRSA — метициллин-резистентный золотистый стафилококк. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

MRSA считается одной из самых опасных больничных инфекций. Бактерия способна вызывать тяжелые поражения кожи, легких и крови и плохо поддается лечению из-за устойчивости к многим антибиотикам. По оценкам Центры по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно в США MRSA вызывает более 70 тысяч тяжелых инфекций и около 9 тысяч смертей.

Исследователи выяснили, что кандесартан цилексетил повреждает клеточную мембрану бактерии. Препарат буквально пробивает в ней отверстия, из-за чего содержимое клетки вытекает наружу, а сама бактерия погибает.

«Я думаю, что это один из самых перспективных агентов, которые мы обнаружили», — отметил руководитель исследования, специалист по инфекционным заболеваниям Элефтериос Милоканис.

Ранее ученые проверили более 80 тысяч соединений на червях, зараженных MRSA. Лишь несколько веществ помогли организмам справиться с инфекцией, и одним из них оказался кандесартан цилексетил.

После этого команда подробно изучила взаимодействие препарата с бактерией при помощи компьютерного моделирования, микроскопии и генетического анализа. Эксперименты показали, что лекарство эффективно действует даже против «спящих» форм MRSA, которые могут долго скрываться в организме и вызывать повторные инфекции. Кроме того, комбинация препарата с существующими антибиотиками, например гентамицином, усиливала антибактериальный эффект даже при меньших дозировках.

Испытания на мышах также подтвердили эффективность терапии: у животных значительно снижалось количество бактерий в организме.

По словам исследователей, особую ценность открытия придает то, что кандесартан цилексетил уже давно используется в медицине для лечения высокого давления и сердечной недостаточности. Это дешевый и хорошо изученный препарат, поэтому путь к клиническим испытаниям против MRSA может оказаться быстрее, чем при разработке нового антибиотика с нуля.

Сейчас ученые работают над модифицированными версиями препарата, которые могут действовать еще эффективнее и вызывать меньше побочных эффектов. Также команда ищет партнеров среди фармацевтических и биотехнологических компаний для проведения испытаний на людях.

