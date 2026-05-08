Исследование показало связь психопатии и эмпатии

Нейробиологи изучили мозг 804 заключенных в США и выявили связь между выраженной психопатией и особенностями структуры коры головного мозга, следует из научной работы в журнале Biological Psychiatry Global Open Science. Исследование также затронуло эмпатию — способность понимать чувства другого человека и сопереживать.

© Московский Комсомолец

В работе участвовали мужчины, отбывающие наказание за разные преступления в исправительных учреждениях США. Ученые оценивали у них уровень психопатии и эмпатии, а затем сопоставляли эти данные с результатами МРТ-сканирования мозга.

Авторы исследования использовали тесты и профессиональные оценочные шкалы, которые применяются в том числе в криминалистике. После этого они проанализировали толщину коры головного мозга, площадь ее поверхности и структурные связи между разными областями.

Результаты показали закономерность. У мужчин с высоким уровнем психопатии чаще фиксировали снижение эмпатии, связанной с сочувствием и заботой. Одновременно у них отмечали более выраженную социальную активность, проявлявшуюся в импульсивности.

При этом прямая связь между эмпатией и такими параметрами, как толщина коры или площадь ее поверхности, не подтвердилась.

У мужчин с более выраженным психопатическим синдромом ученые обнаружили большую площадь поверхности коры головного мозга. Особенно это касалось зон, связанных с социальной и эмоциональной обработкой информации.

Толщина коры при этом оставалась без изменений.

Исследователи также указали на другую особенность. В типичном мозге прослеживается переход от областей, связанных с базовыми органами чувств, к зонам, отвечающим за сложное логическое мышление. У мужчин с выраженной психопатией такое разделение оказалось менее четким.

Авторы работы считают, что результаты могут помочь лучше понять связь между психопатией, эмпатией и анатомией мозга. В дальнейшем ученые планируют расширить исследование и включить в него заключенных женщин, а также социально неблагополучных людей.

По замыслу исследователей, это может приблизить разработку более точных методов лечения психопатии.